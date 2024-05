Inter, quale futuro per Arnautovic? C’è un dato di fatto a prova di smentita

Riflessioni sull'attaccante austriaco che non ha inciso a sufficienza quest'anno al netto di problemi fisici per i due infortuni

Protagonista più nei festeggiamenti che in campo, Marko Arnautovic non ha lasciato un grande segno nei minuti avuti a disposizione in questa seconda avventura all'Inter. Per questo è legittimo chiedersi che ne sarà di lui l'anno prossimo, considerando che ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri. L'Inter ad agosto scorso ha deciso di puntare sul suo ritorno, ora punterà ancora su di lui?