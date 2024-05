"So che l'Inter sta lavorando per portare a Milano il futuro portiere titolare, che nella prossima stagione farà il vice Sommer. Non verrà confermato il prestito di Audero. E poi un difensore: giovane, abbastanza affermato, che possa crescere con Acerbi e de Vrij. Quello è il ruolo da attenzione di più. Per il resto, il gruppo è fatto. Settimo centrocampista? Ci saranno delle coppie in ogni ruolo, come ha detto Ausilio. Anche in attacco ce ne sono quattro e credo che rimarranno quelli: Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi".