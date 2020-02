Inter-Napoli, le pagelle dei quotidiani: Eriksen, che lampi. Sensi dove sei? E la LuLa…

Dopo l’estasiante notte del derby, l’Inter di Antonio Conte cade per la seconda volta in stagione in territorio nazionale contro il Napoli di Rino Gattuso. Servirà dunque una rimonta come quella al Milan per conquistarsi una finale che i nerazzurri non giocano da ormai nove anni, troppi. Brozovic e compagni hanno provato a fare male agli azzurri, trovando sempre però dieci giocatori sotto la linea della palla: il lampo di Fabian Ruiz ha poi costretto l’Inter a dover inseguire al ritorno. I tre quotidiani sportivi, La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport, hanno espresso i propri giudizi sulle prestazioni dei singoli nerazzurri. Ecco i voti nel dettaglio, partendo da Daniele Padelli.

Gds: 6

Cds: 6

TS: 6