Inter-Real Madrid, le formazioni ufficiali: torna la difesa titolare, LuLa davanti

E’ il giorno della verità per l’Inter. I nerazzurri affrontano tra circa un’ora il Real Madrid nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. Una gara che somiglia ad una finale per la squadra di Conte, praticamente costretta a vincere per rinvigorire le speranze di passaggio del turno.

Sfida ricca di significato per il blasone di entrambe e per i precedenti, di cui uno particolarmente caro al popolo interista. Un momento in cui la squadra avrebbe avuto assoluto bisogno del sostegno dei suoi tifosi, purtroppo costretti a restare a casa. Intanto, le due squadre hanno raggiunto il Meazza e gli allenatori hanno sciolto le riserve sulle loro scelte.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 22 Vidal; 9 Lukaku, Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 44 Nainggolan.

Allenatore: Antonio Conte.

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 2 Carvajal, 5 Varane, 6 Nacho, 23 Mendy; 10 Modric, 21 Ødegaard, 8 Kroos; 17 Vazquez, 24 Mariano Diaz, 7 Hazard.

A disposizione: 13 Lunin, 26 Altube, 11 Asensio, 12 Marcelo, 14 Casemiro, 20 Vinicius Jr., 22 Isco, 25 Rodrygo, 32 Chust, 34 Hugo Duro.

Allenatore: Zinedine Zidane.

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG)

Quarto uomo: David Coote (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

Assistente VAR: Lee Betts (ENG)