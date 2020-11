TS – Inter, col Real impresa possibile ricordando Baggio 22 anni fa

Questa sera contro il Real Madrid, e Conte è stato chiarissimo su questo, ci si gioca la partita ma anche la possibilità di poter sperare in una qualificazione agli ottavi molto importante per la squadra e per Suning. Ci sono due precedenti che fanno ben sperare. Inter-Real per una generazione intera è stata quella della finale della Coppa Campioni al Prater di Vienna, nel 1964. Una leggenda raccontata ai bambini che erano già in attesa da un po’ quando è arrivato il famoso Triplete. Poi c’è stata anche Inter-Real del 1998. Come era successo nel ’64 anche quella sera vinsero i nerazzurri a San Siro per 3 a 1. E si registrarono in quei due precedenti due doppiette. Di Mazzola nel 1964 e di Baggio nel ’98.

Di quella serata TuttoSport ricorda: “Il campione 31enne parte dalla panchina e segna due gol meravigliosi negli ultimi cinque minuti mandando in estasi uno stadio e milioni di tifosi davanti alla tv. Le movenze, i dribbling, le esultanze: tutto è unico in quelle azioni che annichilirono lo squadrone capace di sollevare tre volte la Coppa Campioni in cinque edizioni (1998, 2000 e 2002)”.

Sulla panchina nerazzurra quella sera c’era Simoni che fu “inspiegabilmente esonerato quattro giorni dopo quel trionfo, a causa di uno stentato 2-1 in pieno recupero con la Salernitana a San Siro”. Ricordando quella partita rimasta nella storia l’Inter può provare a ripetere l’impresa. Anche per ricordare un allenatore a cui hanno voluto bene tutti.

