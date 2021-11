Sky – Inter, rinnovo Barella: domani firma e annuncio. Brozovic, serve un miracolo

Dal canale satellitare annunciano l'arrivo del prolungamento di Nicolò ma c'è molta cautela sulla firma del croato

Barellafirma domani e l'annuncio del rinnovo arriverà domani. Questi i tempi dettati da Sky per il prolungamento del centrocampista italiano annunciato in pratica da Ausilio prima della gara contro lo Sheriff. Tanta cautela invece sul rinnovo del compagno, Marcelo Brozovic. I due sono affiatatissimi sul campo e guidano la squadra nerazzurra ormai dal 2019. Nessun interista riesce minimamente a prendere in considerazione l'idea che i due possano separarsi.