Inter, rinnovo Handanovic: la prospettiva più credibile. Problema non è la titolarità

In estate arriverà Onana, ma il problema non è la titolarità. Ecco la prospettiva più credibile per il futuro dello sloveno

Gianni Pampinella

Nella notte della vittoria contro la Juventus, uno degli argomenti affrontati in casa nerazzurra c'è stato anche il futuro di Samir Handanovic. Al termine della gara, il portiere ha ammesso che adesso "la testa è sulle ultime 9 gare di questa stagione, per il prossimo anno non ho nemmeno un contratto firmato. Sono da tanti anni qua e le cose si fanno in due: penso e spero di sì". Sulla rivalità con Onana, lo sloveno ha voluto sottolineare una cosa.

"Non ho nessun problema con la competizione, è normale. L'importante è che l'Inter ne esca più forte". Allora quale futuro per il capitano nerazzurro? Questa l'ipotesi della Gazzetta dello Sport. "La prospettiva più credibile sarebbe un anno di tirocinio del camerunese per poi prendere il testimone, come accaduto alla prima stagione di Wojciech Szczesny alla Juventus alla corte di Gianluigi Buffon".

"Cosa manca tra Handanovic e il prolungamento contrattuale? Banalmente, manca una trattativa. Finora c'è stato infatti un incontro preliminare che ha evidenziato la volontà di partenza di continuare insieme il sodalizio, ma la strada è ancora lunga. Il divario al momento è quindi ipotizzabile sui termini del contratto, non certo sulle richieste del portiere di relegare Onana a suo vice".

(Gazzetta dello Sport)