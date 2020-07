Inter, rivoluzione a centrocampo: il podio di Conte. Tonali ma non solo: tre nomi per Marotta

Conte lo ha detto chiaramente già ad ottobre dello scorso anno, dopo la sconfitta contro il Dortmund in Champions. Per fare il salto di qualità, per cambiare mentalità e averne una vincente, servono giocatori di una certa caratura. Gente capace di tenere i ritmi importanti della sua preparazione. E i muscoli si sa servono innanzitutto in mezzo al campo. In quel reparto in piena emergenza in questo momento.

Primo nome della lista, secondo TuttoSport, e comunque neanche a dirlo è ancora Arturo Vidal. Il nome che ritorna spesso nelle intenzioni nerazzurre non è però l’unico che accontenterebbe Antonio Conte. Servono all’allenatore Tonali e due mezzali che sappiano dare corsa e fiato alla squadra e che andranno a sostituire Borja Valero, Vecino e Gagliardini, considerati in partenza.

Secondo il giornale torinese all’allenatore nerazzurro piacerebbe anche tornare ad allenare anche Kanté, giocatore considerato in uscita dal Chelsea, ma costa 70 mln e piace al Real. Sono invece più economici Allan e Kessie per i quali era stato fatto un sondaggio già a gennaio. Con entrambi l’Inter fece un tentativo offrendo rispettivamente a Napoli e Milan scambi con Vecino e Gagliardini.

Per Allan il Napoli chiede 35-40 mln, ma si potrebbe provare ad inserire nella trattativa proprio l’uruguaiano. L’ingaggio del brasiliano è di 2 mln di euro, almeno quello attuale. Per Kessie, non sicuro della riconferma con Rangnick, potrebbero servire dai 25 ai 30 mln. “Sembra difficile che il club rossonero possa cederlo proprio all’Inter. Anche perché non ci sono giocatori nerazzurri, cedibili per Marotta, che oggi potrebbero interessare a un Milan che verrà costruito per lo più sui giovani”, si legge su Ts. In cima alla lista e ai pensieri di Conte però continua a rimanere Vidal.

(Fonte: TS)