Inter, via Gagliardini: pronto uno scambio. “Vidal ciliegina per evitare scene da Libro Cuore”

Uno dei reparti su cui l’Inter si appresta a intervenire con più forza nel prossimo mercato è senza ombra di dubbio il centrocampo. Fra i partenti, Borja Valero, Gagliardini e Vecino. In entrata, oltre a Tonali, quell’Arturo Vidal che Antonio Conte vuole per inculcare la giusta mentalità alla squadra:

“Borja Valero non rinnoverà, mentre Gagliardini può entrare in una trattativa per Izzo con il Torino. Vecino è sul mercato. Al posto degli attuali riservisti arriveranno Tonali e Vidal che è sempre più nei pensieri di Conte perché potrebbe infondere nella squadra quella mentalità che all’Inter manca, come prova la scena da “Libro Cuore” sul rigore che avrebbe potuto chiudere la partita col Bologna. Vidal può essere la ciliegina da ultimi giorni di mercato (il Barcellona sarà costretto a scendere a patti per non perderlo a zero)“.

(Fonte: Tuttosport)