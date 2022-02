UFFICIALE – Inter-Roma, le formazioni: chance per Vidal. Dzeko-Sanchez in attacco

Le scelte dei due allenatori in vista dei quarti di finale di Coppa Italia

Dopo la sconfitta nel derby, per l'Inter arriva subito l'occasione per il riscatto. I nerazzurri ospitano la Roma, in palio l'accesso alle semifinali della Coppa Italia. Simone Inzaghi cambia tre giocatori rispetto alla gara col Milan, con De Vrij tenuto a riposo, è Skriniar a giocare al centro della difesa, ai lati D'Ambrosio e Bastoni.