Inter-Roma, le PROBABILI: Sanchez torna titolare. Vidal ha una grande occasione

In vista della sfida di questa sera tra Inter e Roma, il tecnico dei nerazzurri Inzaghi opta per qualche cambio di formazione

L'Inter torna in campo questa sera dopo il derby perso col Milan. Di fronte ci sarà la Roma del grande ex José Mourinho per il quarto di finale di Coppa Italia. Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione: in attacco torna titolare Sanchez che dovrebbe fare coppia con Lautaro. In difesa chance per D'Ambrosio visto il turno di riposo per De Vrij. In mediana ci saranno Barella e Brozovic insieme a Vidal; grande occasione per il cileno che fa le prove generali per la sfida di Champions con il Liverpool, nella quale sarà squalificato Barella.