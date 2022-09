Inter-Roma, la probabile formazione: de Vrij insidia Acerbi, ballottaggio Mkhitaryan-Calhanoglu

Dopo la pausa nazionali, l'Inter di Simone Inzaghi riparte col botto. Domani, infatti, si apre un ciclo senza praticamente respiro. A San Siro arriva la Roma di Josè Mourinho, prima della partita (già praticamente decisiva) contro il Barcellona in Champions League. La gara contro i giallorossi è importantissima per il rilancio in classifica dei nerazzurri, dopo gli ultimi risultati negativi. Simone Inzaghi sembra avere le idee abbastanza chiare, dato che gli unici dubbi restano in difesa (dove de Vrij sta recuperando terreno su Acerbi) e a centrocampo tra Mkhitaryan e Calhanoglu, non al meglio ma praticamente recuperato. Asllani, come annunciato dallo stesso Inzaghi in conferenza, sarà titolare al posto di Brozovic. Ecco la probabile formazione dell'Inter: