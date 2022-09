ESCLUSIVA Graziani: “Inter-Roma? Inzaghi si gioca tanto. Asllani e Dimarco…”

Inter-Roma si avvicina e per prepararci alla sfida del Meazza abbiamo sentito Ciccio Graziani, ex giallorosso, in esclusiva per Fcinter1908.it

Inter-Roma si avvicina e per prepararci alla sfida del Meazza abbiamo sentito Ciccio Graziani, ex giallorosso, in esclusiva per Fcinter1908.it. Queste le sue considerazioni: “Inevitabile ci sia grande attesa, perché la posta in palio è alta. Inzaghi rischia di più perché intorno a lui c’è un’aria non troppo bella. Ci si aspettava risultati migliori e una Inter più competitiva, mentre la classifica di Mourinho è abbastanza tranquilla e lo sarà in ogni caso. Se Inzaghi dovesse perdere, invece, si aprirebbe una seria riflessione sulla sua posizione”.

Quale fattore pesa di più sul momento di difficoltà dell’Inter?

"L’Inter in 7 partite ha preso 11 gol, c’è qualcosa che non funziona più rispetto all’anno scorso. Era un muro la difesa e la squadra in generale giocava meglio, per questo ci si aspettava altri risultati fino a questo momento. Ovviamente ha inciso anche l’assenza di Lukaku, che praticamente non c’è mai stato”.

Avresti gestito diversamente la questione Skriniar?

“Sono sicuro che Skriniar non andrà via a zero. Mal che vada gli adegueranno il contratto prima di cederlo. Se avessero avuto il minimo sentore di poterlo perdere a zero, lo avrebbero ceduto questa estate”.

Inzaghi ha annunciato che Asllani sarà titolare.

“Se lo hanno preso vuol dire che è in grado di assumersi certe responsabilità. È già un giocatore molto bravo, ma davanti a sé ha margini e tempo per migliorare. Questa occasione gli servirà sicuramente”.

Ti aspetti Dimarco titolare a sinistra dopo l’exploit in nazionale?

“Dimarco è un giocatore pronto, in questa Inter è uno dei meno peggio. Per Inzaghi è una fortuna perché è molto duttile, può giocare anche da esterno e sta diventando un giocatore importante. Ha bisogno di continuità dopo le prove con l’Italia”.