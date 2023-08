Romano conferma FCIN1908: “L’Inter ci sta provando per Klaassen”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, conferma l'indiscrezione di FCInter1908.it in merito al tentativo in corso per Klaassen

Davy Klaassen è un obiettivo concreto dell'Inter, che ha intenzione di chiudere per un altro centrocampista entro domani. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, conferma l'indiscrezione di FCInter1908.it in merito al tentativo in corso per Klaassen: