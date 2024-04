Inter, Sanchez: “Conte? Mi dava solo 15 minuti, neanche i migliori! Una volta mi disse…”

Intervistato da La Voz de la Experiencia, Alexis Sanchez è tornato ai tempi dell'Inter di Antonio Conte , parlando così del suo status da terza punta: “Avevo 15 minuti per dimostrare a Conte che potevo essere migliore degli altri. Quindici minuti nel calcio sono molto complicati. Arrivavo due ore prima per l'allenamento e iniziavo a correre per 15 minuti, così che quei 15 minuti diventassero 100, 1000. Perché non è facile riscaldarsi ed entrare, soprattutto se giochi contro la Juve, è difficile. Ero carico per quei 15 minuti. Mi sono detto "amo questo sport e poiché amo questo sport voglio dimostrarlo all'allenatore in 15 minuti". Nemmeno i migliori giocatori del mondo lo fanno.

Una partita perdevamo 1-0 - ha ricordato -. Entrai. Gol e assist per Lautaro. Vincemmo 2-1. La partita successiva, partii titolare. Non avevo margine di errore. Sapevo che se avessi sbagliato un passaggio Conte mi avrebbe tolto. Feci due gol. Lui venne, mi strinse la mano e niente più. Arturo Vidal te lo può confermare. "Non c'è nessun giocatore come Alexis, lui è l'unico che fa la differenza", disse Conte. I miei compagni lo sapevano. Il tempo passava ed eravamo in testa, tutti felici. Ad un certo punto, noi due soli, mi disse: 'So che devo farti giocare titolare ma se le cose si complicano... Lautaro e Lukaku sono diversi. Tu sei l'unico che può entrare e fare la differenza. Gli risposi: 'Sì, ma se andassi in vantaggio vinceremmo 2-0 e non avremmo problemi".