La partita sul futuro dell’Inter è ancora tutta da giocare: il presidente Steven Zhang ha un mese e qualche giorno per convincere Oaktree a riscadenziare il prestito concesso nel 2021 o per trovare eventuali investitori. Ma cosa ne sarà dunque dell’attuale numero uno del club? Prova a ipotizzarlo il Corriere dello Sport: “Ovvio che tutto ancora possa accadere, e che Steven ci proverà fino all’ultimo. E qualcuno sostiene che abbia un asso nella manica e che sia pronto a giocarselo. ma al momento nessun segnale. Se non altro c’è una consolazione: a meno di clamorose sorprese, Zhang jr. sarà ancora presidente quando lo scudetto diventerà matematico”.