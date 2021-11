Inter, guaio Sanchez: “Si pensa a contrattura. Ma tornerebbe nel 2022 se…”

La brutta notizia di Sanchez non è stata certo un fulmine a ciel sereno perché si tratta del quarto infortunio partito con la nazionale

E' ormai brutta consuetudine in casa Inter parlare di un infortunio per Alexis Sanchez con la sua nazionale. Il centravanti dell'Inter ha infatti accusato un problema muscolare nella gara contro l'Ecuador che l'ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo. Queste le sue condizioni secondo il Corriere dello Sport: "La brutta notizia di Sanchez non è stata certo un fulmine a ciel sereno perché si tratta del quarto infortunio partito con la nazionale da quando è arrivato all'Inter. Pure ai tempi dello United, però, i viaggi in Cile di Alexis finivano con soggiorni in infermeria. Un segnale chiaro della fragilità del Niño Maravilla, soprattutto quando deve giocare partite ravvicinate e non viene gestito. Peccato perché prima della sosta aveva offerto un paio di prestazioni importanti, pur essendo ancora a secco di gol.