Inter, verso il Napoli: Bastoni, Dzeko e Lautaro ci saranno. Esami per Sanchez

Chi torna e chi no in casa Inter per la ripresa del campionato tra i diversi acciaccati: ecco tutte le novità

Alessandro Cosattini

Tre buone notizie, due meno: Simone Inzaghi fa la conta dei presenti e degli assenti in vista del Napoli. La ripresa del campionato si avvicina, l’Inter affronterà la capolista per la 13a giornata di Serie A. Detto del forfait di Stefan de Vrij già nelle scorse ore, ce ne sarà un altro per la sfida di domenica sera, come annunciato dalla Gazzetta dello Sport.

"Contro Napoli e Shakhtar non ci saranno De Vrij e molto probabilmente Sanchez, vittima dell'ennesimo infortunio (stavolta muscolare) quando gioca per il Cile. Restano però da monitorare le situazioni di tre pilastri come Bastoni, Dzeko e Lautaro. Il Toro infatti ieri notte contro il Brasile ha giocato soltanto un tempo, lasciando il posto a Correa per un paio di duri colpi ricevuti in una sfida tanto attesa quanto di fatto inutile, essendo entrambe le big già a Qatar 2022. Lo staff medico non ha però ricevuto segnalazioni particolari da parte dei colleghi argentini. Domani mattina i sudamericani saranno di ritorno a Milano, nel pomeriggio raggiungeranno Appiano e verrà fatto il punto della situazione”, si legge.

Si attendono i controlli strumentali delle prossime ore per Alexis Sanchez dunque, fermatosi nella notte con il suo Cile. Saranno decisivi gli esami, la speranza è non ci siano lesioni muscolari. Ne parla sempre La Gazzetta dello Sport, che affronta così il tema sudamericani più in generale: “Visto che anche per Vidal (espulso contro l'Ecuador), Vecino e lo stesso Correa è previsto un lavoro di scarico, soltanto venerdì Inzaghi potrà svolgere il primo allenamento a pieno regime. Nel gruppo ci saranno infatti pure Bastoni e Dzeko, che anche oggi hanno proseguito con un lavoro personalizzato sul campo e che domani dovrebbero tornare a lavorare con i compagni. Gli esami cui dovrebbe essere sottoposto a breve definiranno invece i tempi di recupero di Sanchez. Si spera che sia soltanto una contrattura”. Confermate dunque le informazioni delle scorse ore di FCInter1908 sul Toro.

