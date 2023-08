SM – Inter, Scamacca indicazione di Inzaghi. Domani si chiude Samardzic

Il focus di mercato sugli obiettivi più concreti dalla metà campo in su: prossime ore decisive per questi due rinforzi

Due fronti sono particolarmente caldi sul mercato dell'Inter in queste ore. Il primo riguarda l'attaccante che presto potrebbe arrivare alla corte di Simone Inzaghi, come spiega Sport Mediaset: "L'Inter è partita all'attacco per Gianluca Scamacca su indicazione di Simone Inzaghi. Prima offerta ieri per il West Ham da 20 più bonus. Gli inglesi hanno rifiutato e attendono un rilancio, ma per ora l'Inter non ha alzato l'offerta perché la ritiene congrua e perché sa che è più robusta di quella della Roma".