GdS – Inter, scambio Kessié-Brozovic già a gennaio? Ad una sola condizione

Kessié all'Inter già a gennaio? I possibili scenari

L'Inter Kessié lo conosce bene e l'ha seguito per lungo tempo. In viale della Liberazione sono convinti che si incastrerebbe bene nella mediana nerazzurra. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Con Calhanoglu che sta andando bene come regista (in più c'è l'alternativa Asllani) e Gagliardini che farà le valigie, in futuro potrebbe essere più utile avere una mezzala forte fisicamente per il 3-5-2. Resta il dubbio se valga o meno la pena sacrificare Brozo. È questo l’interrogativo in viale della Liberazione. Il numero 77 è comunque considerato più caro rispetto a Kessie. L'Inter prenderebbe in considerazione questa ipotesi per gennaio solo se risolvesse tutto d’un colpo i problemi economici del club ovvero se la valutazione data a Brozovic non fosse inferiore ai 60 milioni. Su uno scambio alla pari, per esempio, ci sono perplessità, ma anche l'apertura al dialogo".