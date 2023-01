Milan-Inter, Inzaghi ha scelto la formazione. Le ultime su Lukaku, Brozo e Handanovic

Le ultime dal ritiro nerazzurro sui vari rientri e sulle scelte del tecnico nerazzurro per il derby che vale la Supercoppa

Daniele Vitiello

L'insidia del colpo di scena è sempre dietro l'angolo, ma in casa Inter verso la Supercoppa sembra tutto abbastanza definito. A partire da Romelu Lukaku, che dovrebbe andare in panchina dopo il lavoro di oggi. Si legge nell'aggiornamento dal ritiro nerazzurro proposto dalla Gazzetta dello Sport: "Romelu Lukaku ha svolto con i compagni solo una parte della seduta di oggi pomeriggio al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riad. Il belga ha iniziato il riscaldamento con gli altri, ma poi ha sudato da solo, svolgendo esercizi con una discreta intensità. L'obiettivo è ritrovare in fretta la migliore condizione ed essere a disposizione per la panchina mercoledì".

Questo invece il punto sugli altri due infortunati finora, Brozovic e Handanovic: "Lavoro a parte anche per Handanovic e Brozovic. Complici i fastidi al polpaccio, non forzano. Per il croato esiste una possibilità di essere in panchina, ma è tutt'altro che una certezza. Dopo il doppio infortunio muscolare subito con la nazionale a settembre e durante il Mondiale, c'è la volontà di non rischiare niente".

Milan-Inter, le ultime di formazione per i nerazzurri — Abbastanza definita la squadra che Simone Inzaghi dovrebbe mandare in campo dal primo minuto nel derby di mercoledì: "Calhanoglu e Barella, recuperati sabato contro l'Hellas, non hanno avvertito nuovi problemi muscolari e inizieranno il match da titolari insieme a Mkhitaryan. La cerniera di centrocampo sarà formata da loro tre, con Darmian e Dimarco sulle fasce. Nessun dubbio neppure in difesa, con capitan Skriniar, Acerbi e Bastoni davanti a Onana, e in attacco, con Dzeko e Lautaro".