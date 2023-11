Inter schiacciasassi: un girone a ritmi pazzeschi, +10 su Juve e Milan. Punti e gol..

Ma i numeri non finiscono qui: 2,6 punti a partita, che segna oltre 2,6 gol ogni 90’ (sono 50 in 19 uscite) e che ne incassa soltanto 0,74 (14 il totale al passivo).

“Certo è che se davvero Inzaghi è riuscito a cancellare uno dei difetti che in parecchi gli attribuivano, ovvero la continuità sulla competizione lunga, allora si fa dura per tutti” aggiunge il quotidiano.

Il ‘Mago delle Coppe’ ora sembra aver trovato la formula ideale anche in campionato. L’obiettivo è chiudere al meglio il ciclo con la gara col Frosinone, prima della sosta e della doppia verifica con le trasferte in casa Juventus e Napoli.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.