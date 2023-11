Tiago Djalò, l’Inter gioca d’anticipo: pressing Ausilio-Marotta. Obiettivo evitare aste

"Situazioni che ritornano e si ripetono. Pure Djaló oggi è infortunato, anche se prossimo al rientro in campo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro accusata a inizio marzo. E anche lui - come Marcus due anni fa - è molto lusingato dall’interesse dell’Inter. L’Italia gli piace e nell’immaginario del difensore non sarebbe una meta di passaggio ma un passo in avanti importantissimo della carriera, un cerchio che si chiude dopo l’assaggio di Serie A quando vestiva il rossonero. Djaló ora è concentrato sul recupero, poi cercherà nuovamente di mettersi in mostra agli occhi degli osservatori delle big d’Europa. L’Inter si metterà in prima fila, ma ovviamente lavorando dietro le quinte. Per evitare aste e garantire a Inzaghi un nuovo possibile top player in difesa, per un reparto che nei prossimi anni dovrà essere rinnovato", sottolinea La Gazzetta.