Inter, lo scudetto ti porta 50 milioni. Dai diritti tv alla Supercoppa: il club incassa

Con la vittoria del campionato l'Inter riceverà 9 milioni di euro in più rispetto alla passata stagione, una boccata d'ossigeno per le casse

L'Inter, come ha detto Handanovic, ha appena iniziato a festeggiare la conquista dello scudetto. Ma ci sono circa 50 milioni di motivi in più per celebrare questo titolo. La vittoria del campionato poterà un po' di liquidità nelle casse nerazzurre in attesa che il presidente Zhang presenti il nuovo fondo .

"Nelle casse nerazzurre entreranno 23,4 milioni per la distribuzione dei ricavi dai diritti tv per la Serie A, come premio per il primo posto (lo scorso anno, col secondo posto, l’Inter incassò 19,8 milioni). A questi andranno aggiunti i 10 milioni garantiti dalla spartizione del market pool Champions, 2,5 in più rispetto allo scorso torneo. Tra l’altro, sempre dalla Uefa, entreranno altri 30 milioni dati dai bonus per la partecipazione alla Champions League e dai ricavi da ranking storico decennale. Insomma, soldi guadagnati grazie ai risultati sportivi e quindi non scontati a inizio stagione. Restando poi sul parallelo tra i due campionati di Conte, lo scudetto porterà un bel gettone d’oro in più grazie alla Supercoppa italiana. Il valore della sfida, però, dipenderà da dove verrà giocata. C’è ancora un’edizione per l’Arabia Saudita, nell’ambito del contratto sottoscritto nel 2018 che prevedeva la disputa in Medio Oriente di tre finali nell’arco di cinque anni: se si andasse lì scatterebbe il montepremi massimo, cioè 3,4 milioni per ciascuna delle finaliste; giocando in Italia (con l’incognita pubblico) l’incasso sarebbe di minimo un milione. Quindi sommando i bonus sportivi (diritti tv Serie A+market pool Champions+Supercoppa) l’Inter si assicura fino a circa 9 milioni in più rispetto al 2019-2020", spiega La Gazzetta dello Sport.