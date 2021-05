Inter, Marotta e Ausilio pianificano 5 addii: in bilico anche due big

Le possibili mosse dell'Inter, che prepara alcuni addii in estate e una mini rivoluzione per rinforzare la rosa di Antonio Conte

Dopo la vittoria di Crotone, l'Inter attende solamente l'aritmetica - che potrebbe arrivare già oggi in caso di passo falso dell'Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo - per festeggiare lo scudetto. La squadra nerazzurra è pronta a cucire sulla maglia il tricolore, ma intanto già pianifica la prossima stagione e le mosse sul mercato per rinforzare la rosa di Antonio Conte.

L'obiettivo dell'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio è quello che rinforzare una squadra già competitiva per aumentare il livello. Come riferisce Calciomercato.com, l'idea è quella di cedere alcuni calciatori per accumulare un tesoretto da reinvestire.

In casa Inter ci sono almeno tre futuri campioni d'Italia con la valigia pronta: Aleksandar Kolarov, Ashley Young e Andrea Ranocchia sono in scadenza e senza possibilità di rinnovo. A questi vanno aggiungi i cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez. L'ex Bayern Monaco e Barcellona guadagna 5 milioni di euro 5 milioni di euro netti quest'anno, che diventeranno 6,5 la prossima stagione. Ingaggio molto alto anche per il connazionale, con l'Inter che sta valutando un possibile addio per liberarsi di contratti estremamente onerosi per le casse del club.