Inter, la seconda stella vale 50 milioni. E se arriva nel derby in casa Milan…

“Esultare contro il Milan sarebbe come chiudere per sempre il cerchio. E poi, i giocatori. Al netto delle motivazioni individuali che è superfluo persino sottolineare - Calhanoglu, Dimarco, Acerbi, Lautaro, Thuram... -, i giocatori hanno stretto un patto tra di loro e con i tifosi. Il legame tra questa squadra e la gente è evidente anche ai più distratti. E l’idea di regalare una gioia nella gioia è un qualcosa che non può non stuzzicare i giocatori. Tutto porta lì, allora. Tutto porta al derby in agenda tra 12 giorni. E le motivazioni sono ovunque, non si fa fatica a trovarne. Altrimenti non si spiegherebbe l’esultanza straordinaria di dirigenti e giocatori al gol di Frattesi a Udine. No, non c’era la sensazione di uno scudetto vinto. O almeno, non c’era solo quella. C’era, più che altro, la possibilità riacciuffata in extremis di giocarsi la possibilità di vincere proprio contro il Milan, che invece un pareggio a Udine avrebbe praticamente annullato”.