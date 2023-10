Bergomi: “Inter deve andare sempre a mille. E Sacchi sbaglia, sono proprio le individualità a mancare”

«Nel 91% dei casi ruolo per ruolo e nel 9 per cento dei casi in ruoli differenti. Vuol dire che Inzaghi non segue un ruolo B possibile. Inzaghi cambia giocatore senza cambiare modulo. E dal 75esimo in avanti, nel 2023, quando l'Inter non vinceva, dopo i cambi, sono arrivati sei gol, una vittoria, tre pareggi e nove sconfitte. I cambi del tecnico nerazzurro quindi incidono meno. È un problema che deriva dai cambi o di qualità dei giocatori che entrano?».