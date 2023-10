Inter, Thuram da record: in Serie A negli ultimi 20 anni nessuno era mai riuscito…

Nessun giocatore ha fornito più assist di Marcus Thuram in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Il francese al momento è a quota 5, al pari di James Maddison del Tottenham e Saúl Ñíguez dell'Atletico Madrid. Numeri che quindi confermano il suo impatto in maglia nerazzurra, sorprendente per molti, considerando anche l'evoluzione nel modo di sistemarsi in campo e di giocare rispetto al passato anche recente. Il francese è un valore aggiunto per l'Inter e la sua presenza è ormai imprescindibile in attacco.