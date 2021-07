Inter, Sensi ha impressionato Inzaghi: “Stefano ha dato questa sensazione”

Nei meccanismi di Inzaghi, Sensi potrebbe rivestire il ruolo che fino a pochi mesi fa spettava a Luis Alberto nella Lazio

Alla base di tutto, però, c’è il recupero di un’affidabilità e una tenuta fisica clamorosamente scomparse con l’arrivo a Milano, coinciso con l’inizio di un autentico calvario. Ma adesso, smaltita anche la delusione dell'Europeo, l’Inter ha ritrovato un Sensi affamato e determinato. Nei primi giorni di allenamento ad Appiano, l’ex Sassuolo ha favorevolmente impressionato Inzaghi. I minuti accumulati finora hanno dato la sensazione di un giocatore ritrovato anche nello spirito, perché dal punto di vista tecnico non esisteva di certo alcun dubbio. Sul fatto che in prima linea ci sarà anche lui non c’è il minimo dubbio, parola dell’agente Giuseppe Riso, che ha escluso categoricamente qualsiasi scossone di mercato. "Sensi è molto tranquillo, il suo futuro è a Milano". Per puntare al rilancio e a un ruolo (finalmente) da protagonista.