CM – La Fiorentina prova a convincere Sensi: ecco la vera richiesta Inter

Gli aggiornamenti in arrivo sul futuro del centrocampista nerazzurro, che sta lavorando agli ordini di Simone Inzaghi

La Fiorentina prova a convincere Stefano Sensi. Arrivato in una big, il centrocampista non vorrebbe fare passi indietro, ma allo stesso tempo vuole ritrovare continuità dopo due stagioni difficili all’Inter. Come svela Calciomercato.com, “da viale della Liberazione sono giunti a una conclusione in merito al valore del suo cartellino: 15 milioni di euro, se arriva qualcuno con questa offerta sul piatto, Sensi può andare”. Il prezzo è fissato, la Fiorentina fa sul serio e l’Inter è disposta a trattare. Dipenderà tutto dall’ex centrocampista del Sassuolo.