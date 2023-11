Inter, sentenze social spazzate via. Ma Inzaghi aveva ragione a prescindere

Tutto sommato il tifoso dell’Inter non si sarà neanche scapigliato più di tanto. Non per la portata della rimonta, in campo internazionale per giunta, ma perché sostenendo la squadra più pazza del globo è abituato a serate come questa. Una in più, ad arricchire una serie di precedenti che solo l’Inter può sfoggiare. È da fuori che non ci hanno fatto ancora l’abitudine. Perché dopo appena 45’ si erano già tutti affrettati ad affollare il banco dei testimoni dell’accusa nel tribunale social in una causa messa su dal nulla nei confronti di Simone Inzaghi. Offuscati da un passivo che ovviamente non sarebbe dovuto maturare, per proporzioni e modalità, ma che da solo non poteva affatto giustificare tale portata di critiche.