FCIN1908 / Inter, circolato anche il nome di Martial per l’attacco: nessuna conferma

Nei giorni scorsi, è stato accostato anche il nome di Anthony Martial all'Inter per l'attacco. Non come prima scelta, ma come ipotesi alternativa a Mehdi Taremi, primissimo obiettivo per il reparto avanzato. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per il giocatore in scadenza col Porto, ma al momento più per giugno a 0 che per gennaio. Sarebbe infatti necessaria un'uscita per anticipare il suo arrivo e al momento l'Inter è convinta di proseguire coi quattro attaccanti in rosa.