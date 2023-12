Matteo Darmian rinnoverà con l’Inter. Ormai ci siamo, il nuovo contratto è alle firme come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Manca solo l’ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni. Per il jolly di difesa nerazzurro è in arrivo un contratto fino al 2025, un riconoscimento per le prestazioni di questi anni con Simone Inzaghi. In questa stagione, Darmian ha totalizzato fin qui 22 presenze in tutte le competizioni. Ora è pronto a rinnovare, all'età di 34 anni.