Pedullà – Inter, il piano A per l’attacco rimane Balogun. Fatta per Sommer. In difesa…

"La priorità era regalare un portiere a Inzaghi, e credo che ormai ci siamo con Sommer. Poi bisognerà cercare di capire se lo Shakhtar Donetsk ti libera Trubin per fare un altro portiere, fermo restando che oggi Stankovic ha fatto bene e sicuramente è un talento. Se non dovesse arrivare Trubin, l'Inter cercherà comunque di andare a gennaio, ma qui stiamo andando oltre, per evitare offerte dall'Inghilterra, ma ora non è una priorità.