GdS – L’Inter accelera per Taremi: arriva a gennaio? Ma spunta anche un’alternativa

"In viale della Liberazione sanno bene che non è più il caso di rincorrere aste. Ad ogni modo il Decreto Crescita è sempre un prezioso alleato per attutire (o meglio, quasi dimezzare) il costo dell’ingaggio del giocatore. E questa prospettiva rende in ogni caso attraente la questione. Si aggiunga che la società interista ha a disposizione un posto da extracomunitario per tesserare immediatamente Taremi ", spiega ancora la Rosea, sebbene però ci sia la possibilità che Taremi ottenga anche il passaporto portoghese nei prossimi mesi.

Alternativa

Taremi ma non solo perché l'Inter sta valutando anche un altro profilo per l'attacco: "Sotto questo profilo sta tornando di moda anche il nome del centravanti Armando Broja in forza al Chelsea. Il panzer di origini albanesi a 22 anni sta ritrovando la forma migliore (1 gol in 3 presenze) dopo una stagione tormentata a causa di un infortunio al ginocchio. La società londinese è disposta a cederlo in prestito per dargli la possibilità di maturare importanti esperienze. É una delle piste alternative, non l’unica. Strada facendo può essere che Ausilio provi nuove tentazioni. Per ora, però, Taremi resta in cima ai suoi pensieri. E desideri", chiosa la Rosea.