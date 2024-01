Inter-Taremi ad un passo, mai così vicini: 3 anni a 3 mln. Ma c’è una novità

L'Inter avanza a grandi passi verso Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, classe 1992, si libererà a costo zero a giugno e l'Inter ha incontrato i suoi agenti per sottoporgli la propria offerta: tre anni di contratto a 3 milioni di euro netti a stagione.

Un salto triplo di stipendio per l’attaccante che al Porto supera di poco il milione. L’assenza del Decreto Crescita ha comunque reso più onerosa l’operazione: ballano in più circa 1,8 milioni annui al lordo, sarebbero stati risparmiati se fosse rimasta la vecchia tassazione. In ogni caso, non un ostacolo insormontabile per l’Inter che non pagherebbe il cartellino e che considera l’aggiunta strategica.