Caressa: “Calhanoglu è il miglior centrale d’Europa: è il vero colpo di genio di Inzaghi”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha stilato la top 11 dell'ultima giornata di campionato, inserendo due interisti e una menzione d'onore: "Dimarco è tornato in campo con l'Inter e ha fatto subito vedere la sua importanza: ha avuto una crescita straordinaria. Non metto Lautaro, è talmente scontato ogni settimana ed è talmente il primo nome, che ho deciso di non metterlo per fare una cosa nuova.