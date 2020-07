Inter-Torino, la probabile: torna Bastoni dal 1′. Fuori Borja Valero e dentro Eriksen. Brozovic…

Vincere per agganciare la Lazio al secondo posto e spazzare via le polemiche. Questa sera a San Siro alle 21.45 l’Inter sfiderà il Torino nel posticipo della 32ª giornata. In difesa torna il terzetto titolare composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni che torna disponibile dopo aver scontato un turno di squalifica. A centrocampo scelte obbligate per il tecnico nerazzurro che potrebbe confermare Brozovic e Gagliardini con Candreva e Young sulle fasce. Torna Eriksen dal 1′ che agirà alle spalle della coppia Lautaro-Sanchez.

(Sky Sport)