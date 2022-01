Gds – Inter, torna Zhang: rinnovi, mercato e bond. Ecco l’agenda fino al Liverpool

Il presidente nerazzurro dovrebbe sbarcare a Milano nei prossimi giorni

Gianni Pampinella

Steven Zhang dovrebbe sbarcare a Milano nei prossimi giorni. Il presidente nerazzurro potrebbe tornare in tribuna a San Siro in tempo per la finale di Supercoppa contro la Juve. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il presidente non ha ancora fatto sapere quanto poi si fermerà a Milano. "Non è però un azzardo immaginarselo in città almeno sino alla fine della finestra di mercato, fissata per il 31 gennaio. E a quel punto mancheranno pochi giorni al derby (6 febbraio) e alla super sfida col Liverpool (16 febbraio), quindi non è da escludere che Zhang prolunghi il suo soggiorno".

"Quello del mercato è uno dei punti in agenda. La sua presenza fisica permetterà di pianificare soprattutto le strategie per giugno, con tanto di previsione di budget sportivo. La presenza di Zhang servirà pure a dare l'impulso decisivo alla trattativa per il rinnovo di Brozovic. Il prolungamento di Inzaghi non dovrebbe invece essere discusso. Il rinnovo con l'ad sportivo Marotta (Antonello ha un altro tipo di contratto), il ds Ausilio, il suo vice Baccin e Samaden invece è annunciato da mesi ma verrà ratificato a breve dallo stesso Steven. I dirigenti dell'area sportiva allungheranno al 2024".

"La presenza di Zhang jr. servirà pure a fare il punto economico. L’Inter ora non ha i problemi di un anno fa. Se anche non arrivassero soldi dalle prossime sessioni di mercato, solo con i 130 milioni attualmente in cassa il club potrebbe arrivare al prossimo autunno. Dopo il -245 milioni con cui si è chiuso l'ultimo bilancio, i conti sono in miglioramento e la previsione è di chiudere a -100. Zhang è in contatto quasi quotidiano anche con Goldman Sachs, che a breve finalizzerà il nuovo bond da 400 milioni di euro: i due già esistenti, per un totale di 375 milioni, saranno accorpati in un unico bond con scadenza quinquennale".

(Gazzetta dello Sport)