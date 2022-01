Futuro Inter, mossa Zhang chiarissima: “Steven comunicherà alla squadra che…”

Il presidente nerazzurro chiuderà i rinnovi dei contratti in scadenza della dirigenza, da Marotta ad Antonello, Ausilio e Baccin

E' dunque confermata la notizia di qualche settimana fa: Steven Zhang tornerà finalmente in Italia e sarà presente a San Siro per la Supercoppa Italia di mercoledì 12 contro la Juventus. Ma l'arrivo a Milano del presidente dell'Inter sarà importantissimo anche per altri due motivi: "Con la sua presenza, Zhang rassicurerà la squadra su tutte le voci incontrollate che continuano a diffondersi su un passaggio societario, già smentito in tutti i modi da viale della Liberazione. E, cosa più importante, chiuderà i rinnovi dei contratti in scadenza della dirigenza, da Marotta ad Antonello, Ausilio e Baccin", spiega SportMediaset.