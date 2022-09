Inter, tutto sull’aumento di capitale: “La cifra esatta, come e quando arriverà”

“La conferma è in un passaggio del comunicato con cui l’Inter ha annunciato l’approvazione del bilancio da parte del CdA: «L’azionista di maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale». Zhang, nella pratica, pomperà nelle casse dell’Inter circa 100 milioni di euro, parte del prestito da 275 milioni ottenuto nel maggio di un anno fa dal fondo Usa Oaktree . Il versamento avverrà tramite un finanziamento soci che si tramuterà in capitale: il tutto avverrà entro il mese di dicembre . L’importo esatto, che potrebbe essere anche superare quota 100 , sarà ufficializzato dal presidente nel corso della prossima assemblea dei soci, fissata per il 28 ottobre. Possibile che i 100 milioni vengano suddivisi in più tranche, ma comunque l’operazione sarà completata entro il 2022 .

Non era un passaggio scontato. Obbligato, questo sì, perché l’Inter continua a essere una società sbilanciata nel conto costi/ricavi, che brucia circa 10 milioni di euro al mese. Come a dire: un intervento è necessario. E se non arriva dal mercato, attraverso le cessioni, deve per forza giungere dall’azionista di maggioranza. Azionista che, come ormai è noto, è alla ricerca da tempo di un partner che entri al posto di LionRock e affianchi Suning nella gestione del club. Impresa impossibile? Lo dirà il tempo”, si legge.