GdS – Svolta Zhang: Skriniar deve restare. “Lo scenario tra PSG e rinnovo”

La Gazzetta dello Sport si sbilancia sul futuro di Milan Skriniar dopo il CdA di ieri: ecco la situazione nel dettaglio

Alessandro Cosattini

La Gazzetta dello Sport si sbilancia sul futuro di Milan Skriniar dopo il CdA di ieri. “Ci sono le risorse per rinnovare il contratto dello slovacco”, si legge sul quotidiano. Il presidente Steven Zhang verserà tramite finanziamento soci una quota di almeno 100 milioni di euro per l’Inter. “Se la trattativa per un nuovo accordo con Skriniar non dovesse andar bene, la proprietà sarà pronta ad alzare un muro di fronte all’ipotesi di una cessione a gennaio, a quel punto con la certezza (non più rischio) di perdere il calciatore a zero. Un altro muro, più giusto dire, dopo quello di agosto”, sottolinea ancora la rosea.

Presto nuovo incontro

Ci sono dunque i margini per trattenere Skriniar, dopo i no estivi alla corte del Paris Saint-Germain per il centrale. “C’è dunque da immaginare che a breve si entrerà nel dettaglio della questione, con un incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente del giocatore, Roberto Sistici. Come finirà? È una partita in salita per l’Inter, è giusto ricordarlo. Perché il punto di partenza del difensore, almeno idealmente, non può non essere la cifra che in estate l’Inter ha rifiutato per lui - ovvero 60 milioni complessivi tra parte fissa e bonus - e quella che il Psg gli ha offerto, nove milioni bonus compresi. È chiaro che l’Inter non potrà mai pareggiare la proposta del club francese, questo è chiaro allo stesso giocatore. Ma quantomeno, adesso, Marotta e Ausilio non si siederanno al tavolo della trattativa disarmati, con la potenza di una pistola ad acqua. Saranno invece in grado di formulare effettivamente (e non solo immaginare) un’offerta vera, che poi è quella già circolata: 6 milioni più bonus a stagione, numero all’altezza dei top della rosa (Lukaku escluso).

Perché Inzaghi può sorridere

Se Skriniar dovesse dire no, a fronte dell’ipotesi di rinnovo, l’Inter si troverebbe di fronte al bivio di gennaio, per un prevedibile nuovo affondo del Psg. Cosa fare? Vendere, magari a fronte di un’offerta perlomeno dimezzata, diciamo da 30 milioni? O resistere? Ecco, Zhang è deciso ad andare fino in fondo. È pronto a ribadire il suo no alle insistenze di Al Khelaifi. Skriniar andrebbe via a zero la prossima estate, ma l’idea di smantellare una squadra in corsa non piace a nessuno, neppure alla proprietà. È evidente che i ragionamenti approfonditi saranno fatti anche in base al tipo di classifica dell’Inter e della stagione che si prospetterà dopo il Mondiale. Dal punto di vista tecnico, la miglior notizia possibile per Inzaghi, che non perderebbe il suo riferimento difensivo a stagione in corso. Dal punto di vista societario, un modo per garantire stabilità al club e alla squadra. Zhang è sceso in campo. È un intervento che (ancora) non decide il risultato. Ma l’Inter è dentro la partita: già questa è una notizia”, si legge sul quotidiano.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)