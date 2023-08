Sky – Lazar Samardzic è dell’Inter: definiti i dettagli. Le cifre

Inter e Udinese hanno definito gli ultimi dettagli per la doppia operazione che porterà Lazar Samardzic a Milano e Giovanni Fabbian a Udine. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, in queste ore si stanno sistemando gli ultimi dettagli necessari al trasferimento e alla ufficializzazione dell'operazione. "In particolare, l'Inter ha lavorato anche nella giornata di oggi, sabato 5 agosto, alla definizione dell'ingaggio dell'ex calciatore dell'Hertha e del Lipsia, collaborando con l'agente di Samardžić, Rafaela Pimenta".