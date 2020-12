Vidal: “Eliminazione dalla Champions momento più duro. All’Inter non si è visto il vero Vidal”

A Sky Sport Arturo Vidal ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia dell’Inter: “Sicuramente il momento più duro è stato l’eliminazione dalla Champions League, per noi e per me era un sogno vincere la Champions. È difficile. Quello dell’Inter è un progetto nuovo, giocatori giovani che hanno fame, che vogliono vincere qualcosa. È molto triste essere fuori dalla Champions, ma ci sono ancora due obiettivi importanti, dobbiamo fare il massimo. Scudetto? Non ho paura di pronunciare questa parola: ho vinto tanto in Italia, in Germania e in Spagna, questo è l’obiettivo. Dobbiamo lavorare ogni giorno, pensare partita per partita e poi vedremo se saremo stati all’altezza di vincere lo scudetto”.

“Quattro anno alla Juve bellissimi, posso parlarne per una settimana. Ora il futuro è fare qualcosa di buono ancora in Italia. Non ho mai avuto contatti con la Juve. Ho parlato sempre col mister non solo per venire qua, anche nella squadra dov’era prima. Ora ho avuto l’opportunità di venire qui e detto sì, voglio stare con te e vincere ancora con te. Il miglior Vidal non si è visto? È vero, non si è visto niente di Vidal. Ho fatto quello che voleva il mister, ho aiutato la squadra a crescere. Manca ancora il vero Vidal che conoscono in Italia e che conosco io”.