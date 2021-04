Inter-Verona, le formazioni UFFICIALI: Conte non cambia, in attacco c’è la Lu-La

Inter-Verona, ecco i 22 scelti dai due allenatori

Niente turnover per Antonio Conte che conferma il suo undici titolare con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Centrocampo composto da Barella, Brozovic e Eriksen con Hakimi e Perisic sulle fasce. Niente chance dal 1' per Alexis Sanchez, in attacco ci sono Lautaro e Lukaku.