Altobelli: “Nessuna paura a dire scudetto. Giochiamo come sappiamo e sarà festa”

L'ex centravanti dell'Inter ha parlato a La Gazzetta dello Sport del traguardo sempre più vicino per i nerazzurri di Conte

"Scudetto! Sì, scudetto: non ho alcuna paura a pronunciare questa parola. Mi chiedo: ma quale paura dovremmo avere? Quale scaramanzia, con dieci punti di vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato? Se non dovessimo prenderci questo scudetto, vuol dire che l’Inter non ne vincerà mai più un altro nella sua storia, bisognerà chiedere asilo politico in un altro paese. Siamo tutti in fibrillazione, ma la squadra ormai ha raggiunto un livello di rendimento altissimo. E poi non vedo dietro squadre che stanno correndo, sia il Milan sia la Juventus perdono continuamente punti... Nessuna scaramanzia: giochiamo come ormai facciamo da tre mesi a questa parte e sarà festa, non ho dubbi".