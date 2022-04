Inter-Verona, le PROBABILI: Dumfries e Correa vincono i ballottaggi. Dimarco pronto

In vista della sfida di questa sera, Inzaghi recupera De Vrij, ma non avrà a disposizione Lautaro squalificato

Andrea Della Sala

L'Inter cerca di dare continuità al risultato ottenuto in casa della Juve. Questa sera a San Siro arriverà il Verona di Tudor e ai nerazzurri servono tre punti per poter tenere il passo delle rivali in vetta al campionato. In vista della sfida di questa sera, Inzaghi recupera De Vrij, ma non avrà a disposizione Lautaro squalificato.

"Simone Inzaghi si affiderà al collaudato 3-5-2. Rispetto alla gara contro la Juventus ci saranno due cambi di formazione. Squalificato Lautaro Martinez, Correa è in vantaggio su Sanchez per affiancare Dzeko. Tra i pali spazio ad Handanovic. La linea difensiva sarà composta da Skriniar, De Vrij e Dimarco. Turno di riposo per Bastoni. In mediana agirà Brozovic, affiancato da Barella e Calhanoglu. Sulle corsie, infine, spazio a Dumfries e Perisic", riporta Sky Sport.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All: Inzaghi.

"Igor Tudor dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Montipò difenderà la porta. La linea difensiva sarà composta da Casale, Günter e Ceccherini. Tameze e Ilic giocheranno in mediana, con Faraoni e Lazovic sulle fasce. Dubbio sulle trequarti per l'allenatore croato. Tutto dipende dalle condizioni fisiche di Barak, se non dovesse farcela, spazio a Bessa al fianco di Caprari. L'unica punta sarà Simeone", spiega Sky.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Tudor.