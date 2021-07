Inter-Vidal, spunta un nodo contrattuale e l’addio si complica ancora

Il cileno è tornato lunedì a Milano e sembra carico in vista della nuova stagione. Ma la sua permanenza è tutt'altro che scontata

Arturo Vidal è tornato a Milano lunedì. Il centrocampista ha voglia di mettersi alle spalle la sua prima stagione all'Inter in cui non ha brillato. Il giocatore è sembrato carico in vista della nuova stagione: "Si ricomincia carichi", ha scritto sul suo profilo Instagram. Ma ad oggi il suo futuro a Milano è tutt'altro che scontato.