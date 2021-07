Vidal-Inter, addio in vista? GdS: “Possibile risoluzione del contratto: le ultime”

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Arturo Vidal può essere lontano dall'Inter

"Insomma, tutti elementi che porterebbero dritti alla separazione, in condizioni normali. Ma oggi manca la base per dirsi addio: all’Inter non sono arrivate offerte per Vidal, nonostante una Coppa America giocata comunque da protagonista. E il contratto del cileno diventa difficile da assorbire per i club europei, più facile nel caso trovare una soluzione dall’altra parte dell’Oceano", spiega La Rosea che nomina Flamengo e Boca tra le squadre interessate con l'Inter Miami come altra soluzione. Resta, però, da capire se il cileno possa accettare un ridimensionamento così forte anche se non è da escludere una possibile risoluzione del contratto.