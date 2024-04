In queste ore è tornato di stretta attualità il tema del futuro societario dell'Inter, dopo che alcune testate, Corriere della Sera e Repubblica in primis, hanno lanciato l'indiscrezione riguardo l'interesse di una famiglia saudita per l'acquisizione del club nerazzurro.

Secondo Sky Sport, la priorità assoluta di Steven Zhang è restare al comando del club anche oltre il 20 maggio, data in cui scadranno i termini per la restituzione degli oltre 350 milioni di euro (interessi compresi) prestati dal fondo californiano Oaktree Capital Managment a Suning, che in cambio ha messo in pegno le proprie quote della stessa Inter.